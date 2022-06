Résultat des législatives à Bailly - Election 2022 (78870) [PUBLIE]

12/06/22 23:31

Résultat des législatives 2022 à Bailly

Le résultat des élections législatives 2022 à Bailly est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Yvelines

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription des Yvelines

Le résultat de l'élection législative 2022 à Bailly a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 3109 citoyens votant dans la 3ème circonscription des Yvelines demeurant à Bailly. Béatrice Piron a enregistré 47% des suffrages. Bertrand Coquard (Union des Démocrates et des Indépendants) et Louise Brody (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décrochent 14% et 13% des voix. La participation parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune pour la 3ème circonscription des Yvelines s'élève à 58%, ce qui représente 1 806 votants. Reste encore à déterminer si les citoyens des 11 autres communes rattachées à cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Bailly.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bailly Béatrice Piron Ensemble ! (Majorité présidentielle) 39,73% 47,34% Louise Brody Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,71% 12,63% Bertrand Coquard Union des Démocrates et des Indépendants 14,73% 13,53% Jean-François Cuignet Reconquête ! 10,36% 11,29% Pierre-Yves Pinchaux Rassemblement National 8,93% 6,43% Isabelle Guigard Ecologistes 4,43% 4,47% Lionel Deschamps Ecologistes 1,68% 1,79% Ayse Aslan Droite souverainiste 1,48% 1,90% Olivier Augustin Divers extrême gauche 0,58% 0,28% Caroline Niebel Divers droite 0,37% 0,34% Participation au scrutin Circonscription Bailly Taux de participation 54,99% 58,09% Taux d'abstention 45,01% 41,91% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89% 0,61% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,28% 0,33% Nombre de votants 45 878 1 806

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bailly sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:27 - Quel résultat à Bailly pour la coalition de gauche ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 9,11% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Bailly il y a deux mois. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,7% et 0,96% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un total espéré de 15,77% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés. 16:30 - À Bailly, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? Lors de la dernière élection, à Bailly, Emmanuel Macron avait pu se hisser à meilleure place au premier round de la présidentielle avec 43,62% des voix, devant Valérie Pécresse à 14,09%. Arrivaient ensuite Éric Zemmour à 13,68% et Jean-Luc Mélenchon, quatrième à 9,11%. Un verdict à comparer avec ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron devant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines chambouleront probablement ce paysage lors des législatives à Bailly dimanche. Et pour rappel, la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans cette séquence, le RN est venu coller les 20%. 14:30 - L'abstention demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives à Bailly Le niveau d'abstention constituera immanquablement un facteur essentiel de ce scrutin législatif à Bailly. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 21,16% des électeurs de la commune. L'abstention était de 19,42% au premier tour. Les craintes liées à un retour à la hausse du covid-19 sont de nature à faire le jeu du pourcentage d'abstention à Bailly. 11:30 - L'abstention aux législatives à Bailly peut-elle faire moins bien qu'en 2017 ? Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des élections passées. En 2017, au moment des législatives, 58,35% des inscrits sur les listes électorales de Bailly avaient participé au vote au premier tour. Le taux de participation était de 49,83% au second tour. La publication des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - On votera plus tard pour ces législatives à Bailly Il y a déjà quelques heures qu'on vote à Bailly et il y a encore du temps pour se rendre à l'isoloir puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 20 heures. Ce sont 10 prétendants qui sont candidats dans la seule circonscription de la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Législatives 2022 à Bailly : les enjeux

Comme partout en France, les électeurs de Bailly (78870) seront incités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président nouvellement réélu pourra-t-il se reposer sur cette localité pour remporter la majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 44% des votes au premier tour à Bailly, devant Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Valérie Pécresse et Éric Zemmour avaient obtenu 14% et 14% des suffrages. Le choix des habitants de Bailly était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (76% des suffrages), abandonnant ainsi à Marine Le Pen 24% des suffrages.