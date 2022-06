Résultat de la législative à Balagny-sur-Thérain : 2e tour en direct

19/06/22 18:55

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Balagny-sur-Thérain sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Balagny-sur-Thérain. En direct 18:55 - Des législatives prometteuses à Balagny-sur-Thérain pour la Nupes La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait potentiellement viser 21,64% à Balagny-sur-Thérain avant les élections législatives. Un chiffre correspondant au total des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon a enregistré 17,91% des suffrages au 1er tour de la législative la semaine passée à Balagny-sur-Thérain. La Nupes avait ainsi terminé deuxième. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Balagny-sur-Thérain ? Lors du premier round des législatives, le 12 juin dernier, les citoyens de Balagny-sur-Thérain ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 42,78% des bulletins de vote. Elle est ressortie devant les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui ramassent 17,91% et 15,3% des suffrages. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - L'abstention à Balagny-sur-Thérain va-t-elle encore monter lors du 2e tour des législatives 2022 ? Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des législatives de 2017 ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives françaises s'élevait à 57,36% au second round, 6 points de plus qu'au premier tour. Au fil des consultations démocratiques antérieures, les 1717 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des dernières législatives, 42,19% des personnes en capacité de participer à une élection à Balagny-sur-Thérain s'étaient rendues dans l'isoloir au dernier round, en d’autres termes 494 votants avaient fait le déplacement jusqu'à leur bureau de vote. 10:30 - Le deuxième tour est lancé à Balagny-sur-Thérain ! Les caractéristiques de ce deuxième épisode des législatives 2022 à Balagny-sur-Thérain sont simples : la commune ne compte qu'une seule circonscription où s'opposent deux candidats finalistes. Les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de clôture du bureau de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour maximiser le nombre de participants.

Le second tour des élections législatives à Balagny-sur-Thérain aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de liste Liste Alexandre Sabatou Rassemblement National Valérie Labatut Nouvelle union populaire écologique et sociale

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Balagny-sur-Thérain Alexandre Sabatou (Ballotage) Rassemblement National 30,14% 42,78% Valérie Labatut (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,31% 17,91% Pascal Bois Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,41% 15,30% Christophe Dietrich Les Républicains 10,63% 13,22% Julie Roussel Reconquête ! 3,67% 3,30% Johann Lucas Divers gauche 2,97% 3,65% Maxime Bouilly Geronimi Ecologistes 2,36% 2,26% Viridiana Grela Droite souverainiste 1,35% 1,04% Roland Szpirko Divers extrême gauche 1,16% 0,52% Participation au scrutin Circonscription Balagny-sur-Thérain Taux de participation 41,49% 48,18% Taux d'abstention 58,51% 51,82% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51% 1,20% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65% 0,17% Nombre de votants 30 629 583

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de la législative 2022 à Balagny-sur-Thérain. Le candidat Rassemblement National décroche la première position chez les 1210 électeurs votant dans la 3ème circonscription de l'Oise résidant à Balagny-sur-Thérain. Alexandre Sabatou a réuni 43% des suffrages au sein de la ville. Valérie Labatut (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Pascal Bois (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramassent respectivement 18% et 15% des voix. La participation représente 48% des habitants inscrits dans les listes électorales dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale (627 non-votants). Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs de Balagny-sur-Thérain. Les citoyens de 42 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de l'Oise.

Législatives 2022 à Balagny-sur-Thérain : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens votant à Balagny-sur-Thérain seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme partout en France. Les administrés de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 46,0% des votes au premier tour à Balagny-sur-Thérain. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 15,7% et 15,3% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Balagny-sur-Thérain grâce à 70,4% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 29,6% des votes.