Résultat des législatives 2024 à Amblainville (60110) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - À Amblainville, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? Combien va faire le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage juste avant ce second tour ? Les 28,06% des voix glanés au niveau de la France sont un premier indice. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Amblainville, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 15,9% des votes dans la commune. Un score à comparer néanmoins avec les 18,15% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Evolution fulgurante du RN à Amblainville Le score de la formation RN portée par Jordan Bardella au second tour sera un point d'observation clé pour ces législatives 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du parti de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des voix aux élections législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'en 2022, la dynamique locale apparaît décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 18 points ici entre 2022 et 2024. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera vainqueur à Amblainville ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du RN de nouveau déterminant ce dimanche Le résultat du second tour des élections législatives 2024 au niveau local sera ainsi analysé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Amblainville ? A l'époque pour les législatives, le RN parvenait aussi à tirer son épingle du jeu à Amblainville. C'est en effet Alexandre Sabatou qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 37,45% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 65,74%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,26%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour Dimanche 30 juin, les électeurs d'Amblainville ont placé en tête Alexandre Sabatou (Rassemblement National), qui a raflé 55,46% des voix. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Pascal Bois (Ensemble !) et Amadou Ka (Front populaire) avec 21,97% et 15,9% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 3ème circonscription de l'Oise, Alexandre Sabatou accumulant cette fois 43,1%, devant Amadou Ka avec 31,29% et Pascal Bois avec 18,92%.

19:21 - Et que dire du scrutin européen à Amblainville au niveau de l'abstention ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des consultations démocratiques passées ? Comme spécifié dans le précédent post, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives à Amblainville était de 33,41%, plus bas que celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, le taux d'abstention atteignait effectivement 49,69% au niveau d'Amblainville (60). L'abstention était de 50,4% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle atteignait 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - L'abstention demeure le chiffre phare de ces législatives à Amblainville À Amblainville, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est immanquablement l'abstention. Dans la localité, le taux de participation au premier tour des législatives 2024 était de 66,59%. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 74,19% dans la localité. Le taux de participation était de 72,53% au second tour, ce qui représentait 916 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 41,84% au premier tour. Au deuxième tour, 42,07% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Amblainville ? L'idée de vivre un moment historique de la vie politique est notamment susceptible de ramener les habitants d'Amblainville dans les bureaux de vote.

17:29 - Amblainville : enjeux locaux et perspectives électorales Quel portrait faire d'Amblainville, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 757 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 112 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 527 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (13,66%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 30,74% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 35,67% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 642,29 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Amblainville manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en transition.