Résultat des législatives à Ballainvilliers - Election 2022 (91160) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le résultat de la législative à Ballainvilliers est à présent publié. La représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première position chez les 2840 électeurs de la 4ème circonscription de l'Essonne habitant à Ballainvilliers. Cependant, le résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription de l'Essonne peut toujours basculer si les électeurs des 29 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Ballainvilliers. Marie-Pierre Rixain a raflé 33% des suffrages. Amadou Deme (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Alain Boutaleb (Rassemblement National) la suivent grâce à dans l'ordre 20% et 20% des votes. Le taux d'abstention parmi les habitants enregistrés sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'élève à 49%, ce qui représente 1 399 non-votants.

12 candidats ont voulu se faire élire dans la seule circonscription de Ballainvilliers ce dimanche 12 juin, pour le premier round des élections législatives 2022. Un niveau de candidatures assez haut comparé à celui du reste du pays. Et les 2817 électeurs de la cité auront jusqu'à 20 heures pour rallier les 3 bureaux de vote et choisir un favori pour ce premier tour de piste.

Avec 33,87% des votes exprimés, au premier round à Ballainvilliers, Emmanuel Macron avait glané la tête du vote à l'issue de la dernière élection à l'Elysée. Marine Le Pen arrivait deuxième à 21,4%, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,18% et Éric Zemmour à 7,54%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. Les indications nationales des dernières heures viendront sans doute infléchir ce décor lors des législatives à Ballainvilliers dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des habitudes locales. Et pour rappel, le bloc LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

Dans les 3 bureaux de vote de Ballainvilliers, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat de gauche avait enregistré 18,18% des suffrages il y a deux mois. On peut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,84% et 1,13% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc se fixer un total théorique de 23,15% à Ballainvilliers pour ce premier tour.

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 33,87% des voix au premier tour à Ballainvilliers, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et celui qui fut le troisième homme de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 21,40% et 18,18% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Ballainvilliers avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 62,96% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 37,04% des voix. Les citoyens de cette localité feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les citoyens de Ballainvilliers (91160) prendront à nouveau la direction de leur bureau de vote en 2022. Ils seront priés de contribuer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quelle candidature se tourneront-ils ?