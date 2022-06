Résultat de la législative à Bar-le-Duc : en direct

12/06/22 17:11

Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Comment ont voté d'ordinaire les habitants de cette ville lors des consultations démocratiques passées ? Pendant les précédentes élections législatives, sur les 10 512 inscrits sur les listes électorales à Bar-le-Duc, 54,16% avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 52,58% au dernier round.

La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. Ces mouvements des dernières semaines s'appliqueront certainement sur le résultat des législatives à Bar-le-Duc dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Lors de la présidentielle, à Bar-le-Duc, Emmanuel Macron terminait en pôle position au 1er round de l'élection présidentielle avec 27,62% des voix, devant Marine Le Pen à 23,63%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 21,49% et Éric Zemmour avec 6,59%. Un résultat à comparer avec ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron devant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

Durant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 27,62% des voix au premier tour à Bar-le-Duc, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et l'ancien député européen avaient obtenu 23,63% et 21,49% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Bar-le-Duc avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 57,42% des voix, laissant donc à Marine Le Pen 42,58% des votes. Les électeurs de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Quel impétrant à l'hémicycle les habitants de Bar-le-Duc placeront-ils en première position des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ?