Résultat des législatives 2024 à Cousances-les-Forges (55170) – 2e tour [PUBLIE]

La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont un peu plus de 28% des bulletins qu'a récoltés l'ensemble au niveau national, alors que la Nupes en avait récolté 25,6% en 2022. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 9,68% des suffrages à Cousances-les-Forges. Un score qui est resté stable par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (9,74%).

20:58 - Des législatives qui sourient déjà au Rassemblement national à Cousances-les-Forges

L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Si on tient compte de la progression du RN vue lors des dernières élections législatives au niveau national, soit environ 15 points de plus pour le parti en 2024 qu'en 2022, le score du candidat RN pourrait le faire gagner à Cousances-les-Forges. Un verdict qui semble logique compte tenu des points également grattés par les lepénistes sur place ces dernières années et qui correspond en effet à 13 points de parts de voix.