Résultat des législatives 2024 à Euville (55200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Euville, que vont choisir les électeurs de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier avance sans garantie dans cet épilogue. Au premier tour, ce sont plus de 28% des suffrages qu'a récoltés le bloc à l'échelle de la France, alors que la Nupes en avait récolté 25,6% en 2022. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 10,13% des bulletins à Euville. Un score à comparer néanmoins avec les 15,88% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,95% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,51% pour Yannick Jadot, 2,04% pour Fabien Roussel et 1,07% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Une progression notable du RN à Euville Le résultat en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella au second tour sera un enseignement majeur pour ces élections des députés 2024 à l'échelle locale. Alors qu'au niveau national, les résultats du parti de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 30% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'en 2022, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 20 points sur place entre 2022 et 2024. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que peuvent montrer les scores des législatives 2022 pour Euville ? La part des électeurs en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche sera en conséquence la clé du scrutin au niveau local pour le second tour de cette élection. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a l'espoir de gagner. Les législatives avaient également abouti à un joli résultat pour le Rassemblement national à l'époque à Euville. On retrouvait en effet Brigitte Gaudineau au sommet au premier tour, avec 32,74% dans la cité. Bertrand Pancher (Divers droite) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 54,07%, devant son adversaire Rassemblement National à 45,93%.

20:05 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national jusqu'ici Avec 52,24% des votes, Maxime Amblard (Rassemblement National) a pris la pôle position à Euville, dimanche 30 juin 2024 au soir du 1er round des élections législatives. Bertrand Pancher (Divers droite) et Olivier Guckert (Front populaire) suivaient en récupérant, dans l'ordre, 33,95% et 10,13% des électeurs dans la ville. Maxime Amblard était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Meuse dans son ensemble, avec cette fois 47,95%, devant Bertrand Pancher avec 34,22% et Olivier Guckert avec 14,31%.

19:21 - À Euville, la participation du 1er tour éclipse celle des élections européennes Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des scrutins électoraux antérieurs ? Comme précisé dans le post précédent, la participation lors du 1er tour des élections législatives à Euville était de 68,06%, plus forte que celle des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, le taux de participation représentait effectivement 56,91% des inscrits sur les listes électorales d'Euville (55), à comparer avec un taux de participation de 58,37% pour les européennes de 2019. Pour information, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter lors du second tour des législatives 2024 à Euville ? L'abstention constitue sans nul doute l'une des clés des législatives. Dans la commune, le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 était de 68,06%. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 297 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 81,8% avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 80,19% au premier tour, soit 1 040 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,05% au premier tour et 49,09% au second tour. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des ménages serait en mesure d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants d'Euville.

17:29 - Élections législatives à Euville : impact de la démographie et de l'économie locale La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Euville déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un taux de chômage de 10,16% et une densité de population de 56 hab par km², les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (16,77%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 630 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,77%) révèle des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,72%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Euville mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,45% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.