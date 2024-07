Résultat des législatives 2024 à Fains-Véel (55000) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Fains-Véel, qui va faire main basse les voix de la gauche ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au Front populaire aux législatives 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? Le bloc a récolté 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 15,96% des suffrages à Fains-Véel. Une somme à compléter néanmoins avec les 18,71% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a grapillé 20 points à Fains-Véel Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été récupérés par le RN dans la localité entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Fains-Véel A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives 2024 sera en conséquence très analysé. Après avoir perdu en 2022 dans la commune, le Rassemblement national a cette fois une possibilité de gagner ce scrutin localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Fains-Véel, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 24,15% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 31,35% pour Bertrand Pancher (Divers droite) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers droite avec 60,03%. Bertrand Pancher remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour Maxime Amblard (Rassemblement National) a rassemblé 44,5% des voix à Fains-Véel dimanche 30 juin dernier, pour le 1er tour des élections législatives. Un score qui lui a permis de devancer Bertrand Pancher (Divers droite) et Olivier Guckert (Nouveau Front populaire) avec respectivement 36,61% et 15,96% des votants. Maxime Amblard était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Meuse dans son ensemble, avec cette fois 47,95%, devant Bertrand Pancher avec 34,22% et Olivier Guckert avec 14,31%.

19:21 - Et que dire de l'abstention par rapport au scrutin européen à Fains-Véel ? Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité, il faut également observer les résultats des précédentes consultations politiques. À Fains-Véel, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 28,97%, plus bas de 16 points que celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le taux d'abstention s'était effectivement hissé à 44,9% dans la commune de Fains-Véel. L'abstention était de 43,47% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle représentait 26% à midi et 59% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - À Fains-Véel, la participation a atteint 71,03% lors de la 1ère étape des élections législatives Ce 7 juillet, lors du 2e tour des législatives à Fains-Véel, qu'en est-il de l'abstention ? Le pourcentage d'abstention à Fains-Véel pour le premier tour des législatives 2024 était de 28,97%. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 22,16% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 23,41% au premier tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,7% au premier tour et 52,11% au second tour. Les habitants des petites communes se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives à Fains-Véel ?

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Fains-Véel : ce qu'il faut savoir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le deuxième round des élections législatives à Fains-Véel comme partout ailleurs. Avec ses 2 090 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 100 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 269 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (16,42%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 47,11% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 33,06% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1347,27 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. En conclusion, à Fains-Véel, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.