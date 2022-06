Résultat de la législative à Basse-Pointe : 2e tour en direct

17:27 - Vers une victoire pour les candidats Régionaliste à Basse-Pointe ?

Avec 61,13% des bulletins de vote, les candidats Régionaliste se sont imposés à Basse-Pointe dimanche 12 juin au soir du 1er tour des élections législatives. Ils sont suivis par les représentants Divers gauche et Rassemblement National qui décrochent 31,72% et 3,57% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du second tour des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. De son côté, le Rassemblement national devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.