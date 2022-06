Avec un score de 48,93% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était limitée à Basse-Pointe. Les transferts des votes socialistes et écologistes ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 0,89% et 3,29% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 53,11% à Basse-Pointe pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Basse-Pointe ?

Jean-Luc Mélenchon avait gagné la première position à l'issue de la dernière élection suprême à Basse-Pointe avec 48,93% des suffrages exprimés, au premier tour. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 21,14%, devançant Emmanuel Macron à 14,65% et Valérie Pécresse à 3,73%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron achevait ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des dernières semaines boulverseront peut-être la situation lors des législatives à Basse-Pointe au 1er tour. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 petit point vendredi soir, devant un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%.