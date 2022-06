Résultat de la législative à Beaufort-en-Anjou : en direct

En direct

17:20 - Les études sondagières, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Beaufort-en-Anjou ? La coalition de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages avant la trêve. Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance à Beaufort-en-Anjou dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or Emmanuel Macron avait glané la première position à la dernière élection présidentielle à Beaufort-en-Anjou avec 31,5% des suffrages exprimés, au premier tour. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 27,46%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 17,03% et Yannick Jadot à 4,73%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à 22%.

14:30 - L'abstention reste le chiffre clé de ces législatives 2022 à Beaufort-en-Anjou La participation constituera l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 à Beaufort-en-Anjou. La perte de pouvoir d'achat est en mesure d'inciter les électeurs de Beaufort-en-Anjou à rester chez eux. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 75,72% dans l'agglomération. La participation était de 74,65% au premier tour, soit 3 898 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - A la proclamation des résultats des législatives, quels seront les pourcentages de participation à Beaufort-en-Anjou ? Comment votent le plus souvent les électeurs de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 51,43% des personnes habilitées à participer à une élection à Beaufort-en-Anjou s'étaient rendues aux urnes au premier tour. Le taux de participation était de 50,16% au second tour. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012.