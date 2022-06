Résultat de la législative à Beaulieu : en direct

12/06/22 17:07

Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'analyser les résultats des élections antérieures. En 2017, au moment des législatives, 62,34% des personnes en capacité de participer à une élection à Beaulieu avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 43,69% pour le second tour.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Beaulieu, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La flambée des prix des matières premières qui pèse sur les finances des foyers français cumulée avec les craintes engendrées par la guerre en Ukraine sont par exemple susceptibles de faire surtout gagner l'abstention à Beaulieu (34160). Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 19,2% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 17,11% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

Les électeurs de Beaulieu ( Hérault ) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils seront invités à contribuer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Le président de la République sera-t-il à même d'avoir la majorité à l'hémicycle au vu des votes qu'il a reçus dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Durant l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 27% des voix au premier tour à Beaulieu, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais et le président de "La France Insoumise" avaient obtenu 24% et 18% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Beaulieu grâce à 58% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 42% des suffrages.