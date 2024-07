Résultat des législatives 2024 à Boisseron (34160) – 2e tour [PUBLIE]

Le score obtenu par le Rassemblement national sera très observé à l'échelle locale pour cette élection du Parlement 2024. La progression du RN semble déjà puissante à Boisseron entre le score de la formation nationaliste en 2022 (25,32%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (40,43%), de l'ordre de 15 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondeurs donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, très loin des 89 de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver vainqueur localement ce dimanche, si la dynamique s'appliquait dans les mêmes proportions que pour les élections européennes.

17:29 - Dynamique électorale à Boisseron : une analyse socio-démographique

La composition démographique et socio-économique de Boisseron façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des législatives. Avec 45,22% de population active et une densité de population de 255 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 9,33% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (14,16%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 797 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,40%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,35%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Boisseron mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,21% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.