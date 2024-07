Résultat des législatives 2024 au Crès : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Le Crès : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Dans la ville du Crès, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Dans l'agglomération, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 10,48% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (88,04%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 3 755 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,81%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,61%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (40,8%), témoigne d'une population instruite au Crès, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat.