Résultat des législatives 2024 à Entre-Vignes (34400) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Entre-Vignes, que vont trancher les électeurs de la gauche ? Combien va faire le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé de plus en plus plus proche du RN par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des votes obtenus au niveau de la France sont porteurs. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 27,95% des voix à Entre-Vignes. Un chiffre qui s'est envolé de 11 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 19 points gagnés en 2 ans par le RN à Entre-Vignes L'évolution du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc permis de penser que le RN soit vainqueur à Entre-Vignes ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le parti présidentielle en pôle position aux dernières législatives à Entre-Vignes Au niveau local comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national lors de ces législatives 2024 sera ainsi très instructif. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être l'espoir de gagner. Il y a deux ans, lors des législatives à Entre-Vignes, le RN finissait en revanche à la deuxième place, 21,84% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 30,38% pour Jean Luc Bergeon (Divers gauche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois le premier rang au binôme La République en Marche avec 56,60%. C'est donc Laurence Cristol (La République en Marche) qui l'emportait.

20:05 - Le RN en tête des législatives à Entre-Vignes Lauriane Troise (Rassemblement National) a collecté 40,38% des suffrages à Entre-Vignes dimanche 30 juin 2024, au soir du premier tour de la législative. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Laurence Cristol (Majorité présidentielle) et Fanny Dombre-Coste (Union de la gauche) avec 28,03% et 27,95% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente sur l'ensemble de la circonscription, puisque c'est Fanny Dombre-Coste qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 33,9% devant Lauriane Troise avec 32,28% et Laurence Cristol avec 29,1%. De quoi imposer peut-être ce 7 juillet aux électeurs d'Entre-Vignes une finale différente de celle dessinée dans la zone au premier round.

19:21 - À Entre-Vignes, la participation du premier round surpasse celle des européennes Au fil des dernières années, les 2 195 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Le 30 juin dernier, 76,56% des électeurs d'Entre-Vignes ont voté lors du premier tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, le taux de participation représentait en effet 62,53% dans la commune d'Entre-Vignes. La participation était de 57,38% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle représentait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Entre-Vignes, la participation a atteint 76,56% lors du 1er tour des élections législatives 2024 À Entre-Vignes, l'un des critères décisifs de ces élections législatives est indiscutablement le taux de participation. Les résidents d'Entre-Vignes ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 76,56%. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 81,73% des votants de la localité. La participation était de 79,25% au second tour, ce qui représentait 1 356 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 56,04% au premier tour. Au second tour, 52,57% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Les jeunes générations montrent généralement une désaffection pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives à Entre-Vignes ?

17:29 - Entre-Vignes : démographie, élections et perspectives d'avenir Les données démographiques et socio-économiques d'Entre-Vignes mettent en évidence des tendances claires qui pourraient influer sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 121 habitants/km² et un taux de chômage de 6,12%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (79,5%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 960 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,61%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,21%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Entre-Vignes mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,81% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.