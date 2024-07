Résultat des législatives 2024 à Restinclières (34160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Restinclières, quel candidat vont adopter les supporters de gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, le bloc a obtenu un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 23,56% des suffrages à Restinclières. Un score en baisse en comparaison des 25,9% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a solidement progressé à Restinclières en 2 ans Le résultat des législatives au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau de la commune entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il n'est donc pas exclu que le RN arrive vainqueur à Restinclières ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le parti présidentielle vainqueur aux dernières législatives à Restinclières Le score en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi un enseignement majeur au niveau local pour le second tour de cette élection législative. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a ses chances de s'imposer. Les élections législatives avaient déjà donné lieu à un très bon départ pour le RN à l'époque à Restinclières. Dans la commune, c'est Johana Maurel qui s'imposait au premier tour avec 26,89%. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Laurence Cristol (La République en Marche) chez les électeurs avec 51,82%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,18%.

20:05 - Déjà 44,49% pour le RN à Restinclières aux élections législatives Lauriane Troise (Rassemblement National) a obtenu 44,49% des votes à Restinclières dimanche 30 juin, pour le 1er tour de la législative. Laurence Cristol (Ensemble pour la République) captait 25,82%. De son côté, Fanny Dombre-Coste (Nouveau Front populaire) obtenait 23,56% des électeurs. C'est en revanche Fanny Dombre-Coste qui s'imposait, sur l'ensemble de la circonscription, avec cette fois 33,9% devant Lauriane Troise avec 32,28% et Laurence Cristol avec 29,1%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Restinclières ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des consultations politiques passées ? Le taux de participation lors du premier round des élections législatives 2024 à Restinclières était de 73,56%, dépassant celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, sur les 1 935 personnes en âge de voter à Restinclières, 53,59% avaient en effet participé au vote. Le taux de participation était de 51,64% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle représentait 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - Le chiffre phare de ces législatives 2024 à Restinclières reste la participation À Restinclières, l'abstention constitue l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 à Restinclières a atteint 26,44%. Pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,35% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 21% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 56,41% au premier tour. Au deuxième tour, 55,07% des votants ne se sont pas déplacés. Les incitations à faire "barrage" à l'extrême-droite sont par exemple susceptibles de modifier les décisions que prendront les habitants de Restinclières.

17:29 - Restinclières : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Restinclières, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 901 logements pour 2 302 habitants, la densité de la commune est de 264 habitants/km². Ses 195 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la localité, 38% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 3,8% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 25,18% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 33,38% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 578,15 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Restinclières, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.