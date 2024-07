Résultat des législatives 2024 à Saint-Geniès-des-Mourgues (34160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Le résultat de la Nupes aux dernières élections à Saint-Geniès-des-Mourgues à la loupe ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Saint-Geniès-des-Mourgues, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 32,36% des votes dans la localité. Un chiffre qui s'est envolé en comparaison des 25,47% de la Nupes au premier tour en 2022. On regardera ce soir si la gauche est au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 44,1% à l'époque.

20:58 - Les performances du Rassemblement national aux dernières législatives à Saint-Geniès-des-Mourgues Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. La progression du RN est déjà forte à Saint-Geniès-des-Mourgues entre le score du mouvement en 2022 (16,18%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (31,29%), de l'ordre de 15 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les études sondagières offrant au RN une progression de près de 150 sièges comparé aux législatives 2022 (89 sièges). Suffisamment pour envisager une installation solide du parti sur place, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un second tour favorable pour le parti présidentiel en 2022 Il s'agit désormais de découvrir si l'évolution des scores au second tour sera similaire à celle de 2022 ou non. A l'époque dans la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues, lors des élections des députés, le score était de 30,17% pour Laurence Cristol (LREM), Saint-Geniès-des-Mourgues votant déjà pour la 3ème circonscription de l'Hérault. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle (55,90% contre 44,10% pour Nouvelle union populaire écologique et sociale). Laurence Cristol remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Fanny Dombre-Coste (Nouveau Front populaire) en avance lors des législatives 2024 à Saint-Geniès-des-Mourgues D'après les projections en nombre de sièges communiquées juste avant le second tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains devrait rafler pas loin de 250 sièges à l'issue des législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc du centre maintiendraient entre 95 et 125 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. Avec 32,36% des suffrages, Fanny Dombre-Coste (Union de la gauche) a pris les devants à Saint-Geniès-des-Mourgues, le 30 juin dernier lors du premier tour des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis de passer devant Laurence Cristol (Ensemble !) et Lauriane Troise (Rassemblement National) avec 32,21% et 31,29% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Fanny Dombre-Coste glanant cette fois 33,9%, devant Lauriane Troise avec 32,28% et Laurence Cristol avec 29,1%.

19:21 - Le défi de la participation inspecté avec attention à Saint-Geniès-des-Mourgues Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? À Saint-Geniès-des-Mourgues, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 a été de 22,57%, inférieur à celui des dernières élections européennes. Au moment du précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait effectivement à 37,35% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Geniès-des-Mourgues (34), à comparer avec une abstention de 37,89% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - L'abstention est attendue autant que les résultats des législatives à Saint-Geniès-des-Mourgues À Saint-Geniès-des-Mourgues, le niveau de participation constitue l'un des critères clés du scrutin législatif 2024. Dans la commune, le pourcentage d'abstention lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 22,57%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 représentait 42,36% au premier tour et 44,35% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Geniès-des-Mourgues ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 694 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 19,65% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 15,76% au premier tour. Les enjeux de ce scrutin historique sont susceptibles de faire augmenter la participation à Saint-Geniès-des-Mourgues (34160).

17:29 - Saint-Geniès-des-Mourgues : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant le bureau de vote de Saint-Geniès-des-Mourgues, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 2 077 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 180 entreprises démontrent une économie florissante. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (85,17%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 28,95% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,2%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 38 020 € par an, jouissant d'une certaine prospérité. À Saint-Geniès-des-Mourgues, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.