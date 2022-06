Résultat de la législative à Beaumont-lès-Valence : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Beaumont-lès-Valence dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 10:59

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Beaumont-lès-Valence sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:59 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Beaumont-lès-Valence ? Il y a déjà plusieurs heures qu'on vote à Beaumont-lès-Valence et il reste encore du temps pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la métropole restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 impétrants qui sont candidats dans la seule circonscription de la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Résultat des élections législatives 2022 à Beaumont-lès-Valence

Les élections législatives 2022 auront lieu à Beaumont-lès-Valence comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Drôme

Tête de liste Liste Lisette Pollet Rassemblement National Arnaud Alzat-Laly Droite souverainiste Thomas Battesti Reconquête ! Rémi Dubois Ecologistes Benoît Maclin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Gilles Reynaud Nouvelle union populaire écologique et sociale Valérie Arnavon Les Républicains Mohamed Aissou Ecologistes Salim Bouziane Divers centre Guy Rat Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Beaumont-lès-Valence : les enjeux

Comme partout dans le pays, les électeurs de Beaumont-lès-Valence (Drôme) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président des Français pourra-t-il se fier à cette ville pour remporter la majorité des députés de l'hémicycle ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 29.49% des votes au premier tour à Beaumont-lès-Valence, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 22.73% et 17.67% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Beaumont-lès-Valence avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui confiant 59.57% des votes, laissant par conséquent à Marine Le Pen 40.43% des suffrages.