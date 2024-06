Résultat des législatives à Belloy-en-France : l'élection 2024 en direct

L'un des facteurs essentiels du scrutin législatif sera indéniablement le niveau d'abstention à Belloy-en-France. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,91% au premier tour. Au second tour, 41,57% des citoyens ont exercé leur droit de vote. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 78,35% des électeurs inscrits dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 73,4% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 007 personnes. L'inflation dans le pays qui plombe les finances des familles pourrait potentiellement impacter la participation à Belloy-en-France.

08:02 - Premier tour des législatives à Belloy-en-France : horaires du bureau de vote

Pour voter, les citoyens de la ville pourront se rendre aux urnes entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Belloy-en-France. De nouvelles législatives à Belloy-en-France vont être organisées aujourd'hui, faisant suite à la décision inattendue d'Emmanuel Macron concernant le renouvellement des députés. En 1997, Jacques Chirac a dissous l'Assemblée, ce qui a mené à une cohabitation avec Lionel Jospin. Ce scénario pourrait-il se reproduire cette année ? Parmi les trois grandes forces en présence, qui de la coalition de la majorité, du bloc de l'extrême-droite, de l'union des gauches (LFI, PS, Écologistes, PC...) réussira à capter le plus de voix à Belloy-en-France (95270) ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.