17:58 - Tendances démographiques et électorales à Éragny : ce qu'il faut savoir

A la mi-journée des élections législatives, Éragny regorge de diversité et d'activités. Avec ses 18 468 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 261 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (80,0%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. La présence de 2 105 résidents étrangers contribue à son pluriculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, 48,77% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 630,16 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Éragny, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.