Résultat des législatives 2024 à l'Isle-Adam : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections législatives à l'Isle-Adam : un éclairage démographique

La démographie et le contexte socio-économique de l'Isle-Adam contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec 45,95% de population active et une densité de population de 819 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 10,29% peut agir sur les espoirs des habitants en matière de directives sur l'emploi. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,13%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,08% et d'une population étrangère de 5,88% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (41,08%), témoigne d'une population instruite à l'Isle-Adam, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.