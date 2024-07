Résultat des législatives 2024 à Saint-Ouen-l'Aumône : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Saint-Ouen-l'Aumône : enjeux locaux et perspectives électorales

En pleine campagne électorale législative, Saint-Ouen-l'Aumône se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 25 023 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 2 676 entreprises, Saint-Ouen-l'Aumône permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 22,79% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 16,26% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec 4 440 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 22,42%, Saint-Ouen-l'Aumône se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2320,49 €/mois, la commune défend une stabilité économique malgré les obstacles. À Saint-Ouen-l'Aumône, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.