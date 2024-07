Résultat des législatives 2024 à Méry-sur-Oise : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du deuxième tour des législatives à Méry-sur-Oise ? 34,1% des électeurs de Méry-sur-Oise ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des législatives 2024. Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 29,52% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 23,34% au premier tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 55,31% au premier tour et 56,61% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Méry-sur-Oise ? La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, sont notamment capables de faire augmenter la participation à Méry-sur-Oise.

17:29 - Dynamique électorale à Méry-sur-Oise : une analyse socio-démographique

A mi-chemin des élections législatives, Méry-sur-Oise regorge de diversité et d'activités. Avec ses 10 046 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 770 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (86,58%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les 988 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Au sein de cette diversité sociale, 53,5% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1443,29 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Méry-sur-Oise, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.