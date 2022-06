Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 19,75% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Belloy-en-France le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,13% et 0,95% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 23,83% à Belloy-en-France pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Que concluent les sondages des législatives 2022 pour Belloy-en-France ?

A la dernière présidentielle, à Belloy-en-France, Marine Le Pen se hissait à la première position avec 30,96% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,6%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 19,75% et Éric Zemmour à 9,5%. Les indicateurs nationaux des derniers jours chambouleront probablement ce tableau à Belloy-en-France dimanche. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 petit point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%.