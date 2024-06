Résultat des législatives à Bersée : l'élection 2024 en direct

12:08 - Participation aux dernières législatives à Bersée : un aperçu détaillé

À Bersée (59235), l'un des facteurs déterminants du scrutin législatif 2024 sera immanquablement le niveau de participation. La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des familles, combinée avec les craintes engendrées par le conflit israélo-palestinien, sont de nature à renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Bersée. Lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 966 personnes en âge de voter dans la ville, 18,16% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 19,23% au premier tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,51% au premier tour et seulement 47,4% au second tour. Quel député se substituera à Charlotte Parmentier-Lecocq dans la 6ème circonscription du Nord ?