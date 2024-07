Résultat des législatives 2024 à Attiches (59551) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se rabattre les supporters de la Nupes à Attiches ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en récupérer le Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question sera un des grands enseignements de ce 2e tour. Une première réponse : le bloc a réuni 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce premier pointage s'avère conséquent. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Attiches, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 18,81% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national n'a à peu près rien gagné à Attiches La part des électeurs en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella au second tour va être le déterminant pour cette législative à l'échelle locale. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu moins de 15 points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Attiches semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - Quel score final pour le bloc présidentiel ce dimanche à Attiches ? Le résultat du second tour des élections législatives 2024 au niveau local sera en conséquence regardé avec le prisme de la dynamique du RN, comme dans de nombreuses autres villes. Mis en échec en 2022 dans la commune, le Rassemblement national garde cette fois une vraie possibilité de triompher à la fin de ce scrutin localement. Le Rassemblement national avait en revanche été distancé au premier tour des législatives à l'époque à Attiches, comptant 18,65%des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 30,86% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !) finalement en tête localement, avec 61,85%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,15%.

20:05 - Des législatives positives pour le RN jusqu'ici Grâce à 39,03% des votes, Marie Hélène Quatreboeufs (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Attiches, le 30 juin à l'occasion du premier round des élections législatives. En seconde place, Charlotte Parmentier-Lecocq (Majorité présidentielle) décrochait 35,09%. Célia Pereira (Front populaire) recueillait 18,81% des électeurs. La tête de la course était notamment différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Charlotte Parmentier-Lecocq qui s'y imposait, avec cette fois 38,09% devant Marie Hélène Quatreboeufs avec 35,07% et Célia Pereira avec 19,53%. Un résultat qui changera la physionomie du deuxième tour dans la commune.

19:21 - A la proclamation des résultats des élections législatives, quelle est la participation à Attiches ? Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il est également indispensable d'observer les résultats des consultations démocratiques antérieures. Dimanche dernier, 27,91% des électeurs d'Attiches n'ont pas fait leur devoir électoral au 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur de 14 points à celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, 41,93% des personnes aptes à voter à Attiches avaient en effet déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 43,42% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau national, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - 72,09% de participation lors du 1er tour des législatives à Attiches Ce 7 juillet, lors des élections législatives à Attiches, qu'en est-il de la participation ? La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Attiches s'élevait à 72,09%. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 78,25% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 79,53% au second tour, ce qui représentait 1 507 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 54,79% au premier tour. Au second tour, 51,11% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Attiches aujourd'hui ? La volonté de faire valoir ses droits pourrait inciter les citoyens d'Attiches à ne pas rester chez eux.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Attiches Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Attiches révèlent des tendances nettes qui pourraient affecter les résultats des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,2%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 39 857 € par an montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 041 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,88%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,64%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Attiches mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,34% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.