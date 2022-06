En direct

19:55 - Quel résultat à Bersée pour la coalition de gauche ? Dans les 2 bureaux de vote de Bersée, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le candidat LFI avait enregistré 11,79% des suffrages en avril dernier dans la ville. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,19% et 1,92% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 18,9% à Bersée pour ces légilsatives.

16:30 - À Bersée, des sondages aussi parlants qu'en France ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Bersée. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or à Bersée, Emmanuel Macron remportait la tête du vote de la dernière présidentielle avec 38,05% des voix, devant Marine Le Pen à 23,64%. Arrivaient ensuite, avec 11,79%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,53%, Éric Zemmour.

14:30 - La participation demeure le chiffre clé de ces élections législatives à Bersée Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Bersée, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions sur les prix du gaz et de l'essence pourraient potentiellement éloigner les citoyens de Bersée des urnes. Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, 18,16% des électeurs dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 19,23% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Bersée lors du premier tour des législatives ? Plus de la moitié des électeurs n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières consultations politiques. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, parmi les 1 863 personnes en âge de voter à Bersée, 52,07% étaient restées chez elles au premier tour, à comparer avec une abstention de 43,21% pour le deuxième round.