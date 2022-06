En direct

19:25 - Que peut espérer la coalition insoumise pour ces législatives à Besné ? Une des questions cruciales de ces élections législatives 2022, en France comme à Besné, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait obtenu 23,02% des suffrages il y a deux mois sur place. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,55% et 1,77% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 29,34% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - À Besné, des sondages aussi valables ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national très proche, proche des 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront sans doute une résonnance à Besné dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Au premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Besné, Marine Le Pen avait fini la course en pôle position avec 27,84% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,07%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 23,02% et Fabien Roussel à 4,55%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron terminait cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - Le chiffre phare de ces législatives 2022 à Besné reste la participation À Besné, l'abstention constituera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 2 358 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 22,08% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 21,46% au premier tour. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions en matière énergétique et économique seraient notamment susceptibles de détourner les électeurs de Besné (44160) des bureaux de vote.

11:30 - L'abstention aux législatives 2022 à Besné peut-elle faire moins bien qu'en 2017 ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. L'observation des résultats des dernières élections permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette localité. Cinq ans auparavant, durant les législatives, parmi les 2 159 personnes en âge de voter à Besné, 62,58% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 50,76% pour le deuxième round.