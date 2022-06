En direct

18:59 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de gauche à Beuvry ? Un des paramètres majeurs de ces législatives, en France comme à Beuvry, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. L'Insoumis avait cumulé 16,13% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,43% et 1,26% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 3,69% à gauche, sans compter les suffrages de Mélenchon.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Beuvry ? Les indications nationales des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Beuvry. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%. Lors de la dernière élection présidentielle, à Beuvry, Marine Le Pen figurait à la tête du vote avec 42,34% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,23%, puis Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 16,13% et Éric Zemmour à 4,38%. En revanche au niveau national, Emmanuel Macron concluait ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la récente présidentielle à Beuvry ? À Beuvry, l'un des critères importants des élections législatives 2022 sera sans aucun doute le niveau de participation. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment capable d'inciter les citoyens de Beuvry à rester chez eux. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 6 888 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 27,97% étaient restés chez eux. L'abstention était de 29,53% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - À Beuvry, la participation va-t-elle encore descendre lors des législatives 2022 ? L'analyse des derniers scrutins est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Durant les précédentes élections législatives, parmi les 7 011 personnes en âge de voter à Beuvry, 59,14% étaient restées chez elles au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 56,05% pour le dernier round. Les élections législatives mobilisent toujours moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h.