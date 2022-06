Résultat de la législative à Binic-Étables-sur-Mer : en direct

En direct

17:16 - À Binic-Étables-sur-Mer, des sondages aussi valables ? L'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces mouvements des dernières heures auront probablement un écho à Binic-Étables-sur-Mer. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Binic-Étables-sur-Mer avec 36,08% des votes exprimés, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 19,76%, au-dessus de Marine Le Pen à 16,4% et Yannick Jadot à 7,55%.

14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à Binic-Étables-sur-Mer demeure la participation Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Binic-Étables-sur-Mer ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, au second tour de la dernière élection présidentielle, 20,9% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 20,12% au premier tour. La guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses conséquences sur les tarifs des matières premières pourraient en effet inciter les citoyens de Binic-Étables-sur-Mer à se désintéresser de l'élection.

11:30 - À Binic-Étables-sur-Mer quel était le pourcentage de l'abstention à Binic-Étables-sur-Mer en 2017 ? Avec une participation qui continue de baisser lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. En 2017, au moment des législatives, sur les 6 087 personnes en âge de voter à Binic-Étables-sur-Mer, 51,65% étaient restées chez elles au premier tour, contre une abstention de 41,45% pour le second round.