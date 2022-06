Résultat de la législative à Biscarrosse : en direct

17:11 - Les grandes tendances des sondages, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Biscarrosse ?

Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Biscarrosse, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 29,24% des suffrages. A la suite, arrivait Marine Le Pen à 25,11%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,89% et Éric Zemmour à 9,02%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront peut-être transformer ce décor et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national troisième, à près de 20%.