Résultat des législatives 2024 à Saint-Perdon (40090) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Perdon, quels seront les reports des voix de la gauche ? La coalition de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle proportion va se rassembler autour le Front populaire ? Plus encore que dimanche dernier, cette bascule va obligatoirement influer sur ce second tour. Premier indicateur : l'attelage a obtenu plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 25,27% des voix à Saint-Perdon. Une percée à comparer néanmoins avec les 21,31% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - À Saint-Perdon, des candidats RN favoris ? Le résultat obtenu par la formation de Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement pour ces élections localement, comme au niveau national. Le RN est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi annoncer une nouvelle fièvre bleu marine à Saint-Perdon ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est acrobatique, mais logique compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Rien qu'entre les législatives 2022 et les législatives 2024, le RN a en effet déjà gagné 14 points dans la municipalité.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? Le résultat du second tour des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera en conséquence analysé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Le RN peut-il gagner cette fois à Saint-Perdon, contrairement à 2022 ? Aux législatives il y a deux ans à Saint-Perdon, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 22,19% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 35,91% pour Geneviève Darrieussecq (LREM) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche avec 61,36%. Geneviève Darrieussecq s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Déjà 36,77% pour le RN à Saint-Perdon aux élections législatives Veronique Fossey (Rassemblement National) a réuni 36,77% des voix à Saint-Perdon dimanche 30 juin dernier, à l'occasion du 1er tour des législatives. Un premier résultat qui lui a permis de précéder Geneviève Darrieussecq (Ensemble !) et Marie-Laure Lafargue (Nouveau Front populaire) avec respectivement 31,02% et 25,27% des électeurs. Veronique Fossey était aussi en tête dans la 1ère circonscription des Landes dans son ensemble, avec cette fois 37,23%, devant Geneviève Darrieussecq avec 28,25% et Marie-Laure Lafargue avec 27,08%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Saint-Perdon ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette localité lors des précédentes consultations politiques ? À Saint-Perdon, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 27,36%, plus bas de 16 points que celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 43,2% des personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Perdon avaient en effet déserté les urnes. L'abstention était de 44,14% il y a cinq ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle atteignait 20% le midi et 45% à 17 h, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Saint-Perdon, l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 demeure l'abstention Le taux de participation est indiscutablement l'un des critères importants du scrutin législatif 2024. 27,36% des électeurs de Saint-Perdon ont choisi de ne pas voter lors du premier tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 253 personnes en âge de voter dans la ville, 18,2% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 16,28% au premier tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 44,21% au premier tour. Au second tour, 47,96% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Perdon ? Les populations des communes de petite taille votent couramment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Saint-Perdon ?

17:29 - Saint-Perdon : démographie, élections et stratégies politiques Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Perdon montrent des tendances claires susceptibles de peser sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 55 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 9,56%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (89,93%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 699 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,48%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (14,4%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Perdon mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,53% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.