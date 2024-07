Résultat des législatives 2024 à Mont-de-Marsan : les premiers chiffres du 2e tour

Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette agglomération lors des scrutins électoraux précédents ? Le pourcentage d'abstention au premier round des législatives 2024 à Mont-de-Marsan a été de 32,97%, moins élevé de 16 points que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, sur les 20 519 inscrits sur les listes électorales à Mont-de-Marsan, 48,83% étaient en effet restés chez eux, contre un taux d'abstention de 48,82% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

À Mont-de-Marsan, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est immanquablement l'étendue de l'abstention. Mont-de-Marsan a enregistré une participation de 67,03%, dimanche, au premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,14% au premier tour et 47,28% au second tour. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 74,43% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote, contre une participation de 72,21% au deuxième tour, ce qui représentait 14 596 personnes. Les enjeux de ce scrutin historique sont de nature à ramener les citoyens de Mont-de-Marsan (40000) vers les urnes.

17:29 - Mont-de-Marsan : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Quel impact auront les électeurs de Mont-de-Marsan sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 33% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 14,33%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 466 €/an souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 10 238 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,03%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (14,63%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Mont-de-Marsan mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,88% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.