Résultat des législatives 2024 à Saint-Julien-en-Born (40170) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - Un potentiel de 53,95% au 2e tour pour la gauche à Saint-Julien-en-Born Avec plus de 28% des votes au niveau du pays à l'issue du 1er round des législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la Nupes. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la domination du RN ce soir. Le matelas de voix s'avère déjà important à Saint-Julien-en-Born. Lors du premier tour des législatives il y a une semaine, à Saint-Julien-en-Born, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 39,09% des votes dans la localité. Un score qui a décollé en comparaison des 30,97% de la Nupes au premier tour en 2022. On regardera ce soir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 53,95% à l'époque.

20:58 - Les performances du Rassemblement national à Saint-Julien-en-Born aux dernières législatives L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Quand on analyse la progression du RN qui ressort des dernières législatives au niveau national, soit près de 15 points de plus pour le parti en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà conséquent. La part de suffrages grappillés par le mouvement à Saint-Julien-en-Born s'élève par ailleurs à 12 points ces dernières années. Assez pour acter une installation durable du parti dans la ville, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Saint-Julien-en-Born ? Reste désormais à découvrir si la tendance au second tour sera semblable ou non à celle de 2022. Lors des dernières législatives, Guy de Barbeyrac (Nouvelle union populaire écologique et sociale) l'emportait au premier tour dans la ville de Saint-Julien-en-Born, grattant 30,97% des voix sur place. Sur la commune de Saint-Julien-en-Born, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera préférée au moment du second tour, avec 53,95% contre 46,05% pour l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle).

20:05 - Comment s'était terminé le scrutin dimanche dernier à Saint-Julien-en-Born ? Grâce à 39,09% des voix, Marie-Laure Lafargue (Union de la gauche) a pris les devants à Saint-Julien-en-Born, dimanche 30 juin dernier lors du premier round de l'élection législative. Veronique Fossey (Rassemblement National) et Geneviève Darrieussecq (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient grâce à respectivement 28,53% et 25,83% des électeurs dans la ville. C'est en revanche Veronique Fossey qui s'imposait, concernant le vote de la circonscription dans son ensemble, avec cette fois 37,23% devant Geneviève Darrieussecq avec 28,25% et Marie-Laure Lafargue avec 27,08%.

19:21 - Au moment des résultats des législatives 2024, quelle est l'abstention à Saint-Julien-en-Born ? Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il est également nécessaire d'étudier les résultats des précédentes consultations politiques. En comparaison avec les élections européennes du 9 juin, la participation au premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Julien-en-Born s'est intensifiée, parvenant à 77,37%. Au moment du précédent scrutin européen, 61,99% des personnes aptes à voter à Saint-Julien-en-Born avaient en effet participé à l'élection. La participation était de 62,19% il y a cinq ans. En proportion, au niveau de la France, la participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention reste l'une des données les plus attendues de ces législatives à Saint-Julien-en-Born À Saint-Julien-en-Born, l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2024 est indéniablement le taux de participation. L'abstention s'élevait à 22,63% à Saint-Julien-en-Born lors du 1er tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 477 personnes en âge de voter dans la localité, 16,99% étaient restées chez elles. L'abstention était de 20,23% au deuxième tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 40,05% au premier tour. Au second tour, 39,31% des citoyens ne se sont pas déplacés. La nouvelle perception de la vie politique serait de nature à pousser les habitants de Saint-Julien-en-Born à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Saint-Julien-en-Born : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le deuxième round des élections législatives à Saint-Julien-en-Born comme partout en France. Avec une population de 1 689 habitants répartis dans 1 842 logements, cette ville présente une densité de 21 hab/km². L'existence de 208 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (42,4%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 45,95% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 55,71% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 987,56 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Saint-Julien-en-Born, les préoccupations locales, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, se mêlent aux objectifs français.