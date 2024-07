Résultat des législatives 2024 à Ychoux (40160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Nouveau Front populaire en légère progression à Ychoux par rapport à la Nupes il y a deux ans L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au nouvel accord trouvé par LFI, le PS, les Ecologistes et le PCF ce dimanche ou se transférer vers une autre candidature ? L'ensemble a obtenu un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 25,48% des votes à Ychoux. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 22,76% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. On regardera ce soir si la gauche est au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 50,34% à l'époque.

20:58 - Le RN a lourdement progressé à Ychoux en 2 ans L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc permis de penser que le RN termine vainqueur à Ychoux ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Ychoux, les résultats des dernières législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Le nombre de bulletins de la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche soir va en conséquence être le déterminant pour le second tour de cette élection 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Mis en échec en 2022 dans la commune, le Rassemblement national garde cette fois une vraie possibilité de remporter ce scrutin localement. Les élections législatives avaient déjà donné lieu à un beau départ pour le Rassemblement national à l'époque à Ychoux. On retrouvait en effet Michel Dufay au sommet au premier tour, avec 27,76% dans la ville. Guy de Barbeyrac (Nouvelle union populaire écologique et sociale) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,34%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,66%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Pour le 1er round de la législative dimanche 30 juin 2024, les citoyens d'Ychoux ont placé en tête Veronique Fossey (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 43,42% des voix. En seconde place, Marie-Laure Lafargue (Nouveau Front populaire) récupérait 25,48%. Ensuite, Geneviève Darrieussecq (Ensemble ! - Majorité présidentielle) captait 20,7% des votants. C'est aussi Veronique Fossey qui terminait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 37,23%, devant Geneviève Darrieussecq avec 28,25% et Marie-Laure Lafargue avec 27,08%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Ychoux : quelle évolution ? Comment ont voté les habitants de cette localité lors des dernières consultations démocratiques ? Le premier tour des élections législatives 2024 à Ychoux a connu une participation de 67,1%, supérieure de 12 points à celle des dernières européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, 1 856 personnes en capacité de voter à Ychoux avaient en effet pris part à l'élection (soit 55,33%). Le taux de participation était de 53,55% lors du scrutin de 2019. Pour comparer, au niveau du pays, le taux de participation aux européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Ychoux, l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 demeure la participation Le niveau d'abstention constitue indiscutablement l'un des critères essentiels du scrutin législatif. Le pourcentage d'abstention à Ychoux lors du premier tour des législatives 2024 s'élevait à 32,9%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,59% au premier tour. Au deuxième tour, 54,53% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 21,71% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 24,11% au deuxième tour. L'inflation dans le pays et ses répercussions sur le moral des familles sont de nature à impacter la participation à Ychoux.

17:29 - Ychoux : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Ychoux, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 220 logements pour 2 339 habitants, la densité de la ville est de 20 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 146 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 368 foyers fiscaux. Dans la ville, 29% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,91% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,38% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 301 €/an, la ville défend une stabilité économique malgré les obstacles. En conclusion, Ychoux incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.