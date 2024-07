Résultat des législatives 2024 à Saint-Pierre-du-Mont : les premiers chiffres du 2e tour

À Saint-Pierre-du-Mont, la participation est immanquablement l'une des clés des législatives 2024. Les résidents de Saint-Pierre-du-Mont ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 69,72%. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 7 315 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 77,57% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 75,35% au second tour, c'est-à-dire 5 511 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,19% au premier tour. Au second tour, 47,08% des votants se sont déplacés.

17:29 - Élections législatives à Saint-Pierre-du-Mont : impact de la démographie et de l'économie locale

Comment les électeurs de Saint-Pierre-du-Mont peuvent-ils influencer le résultat des élections législatives ? Avec 33% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,8%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (59,24%) met en exergue l'importance des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (84,37%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 3 604 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,63%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,59%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Pierre-du-Mont mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,15% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.