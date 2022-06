Résultat des législatives à Blangy-sur-Bresle - Election 2022 (76340) [PUBLIE]

14/06/22 15:59

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales résidant à Blangy-sur-Bresle ( Seine-Maritime ) seront incités à contribuer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. Vers quelle candidature iront-ils ? Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 41% des votes au premier tour à Blangy-sur-Bresle, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 25% et 15% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Blangy-sur-Bresle grâce à 59% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 41% des voix. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois.