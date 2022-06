Résultat des législatives à Bonnac-la-Côte - Election 2022 (87270) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Bonnac-la-Côte

Le résultat des élections législatives 2022 à Bonnac-la-Côte est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Haute-Vienne

Le résultat de l' élection législative 2022 à Bonnac-la-Côte a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Au niveau de la 1ère circonscription de la Haute-Vienne, les 1386 électeurs de Bonnac-la-Côte ont opté pour la candidate Rassemblement National. Christiane Gédoux a effectivement raflé 29% des voix à l'échelle de la commune. Elle précède Damien Maudet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Sophie Beaudouin Hubiere (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui captent dans l'ordre 29% et 24% des voix. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Bonnac-la-Côte. Les citoyens de 44 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens figurant dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Haute-Vienne s'élève à 46%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bonnac-la-Côte Damien Maudet Nouvelle union populaire écologique et sociale 34,54% 28,51% Sophie Beaudouin Hubiere Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,02% 24,40% Christiane Gédoux Rassemblement National 18,55% 28,79% Jean Valiere-Vialeix Les Républicains 8,84% 8,23% Fabienne Marquet Reconquête ! 4,13% 4,54% Elisabeth Faucon Divers extrême gauche 2,07% 2,41% David Provost Divers 2,04% 1,70% Stéphanie Tambo Divers droite 1,80% 1,42% Participation au scrutin Circonscription Bonnac-la-Côte Taux de participation 52,48% 53,68% Taux d'abstention 47,52% 46,32% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,52% 3,36% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,44% 1,88% Nombre de votants 44 239 744

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bonnac-la-Côte sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:51 - Quel résultat aux législatives de Bonnac-la-Côte pour le bloc de gauche ? Les inscrits de Bonnac-la-Côte avaient livré 18,01% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la première manche de la présidentielle 2022. Il ne faut pas oublier non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,25% et 2,2% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total théorique de 23,46% pour la coalition de gauche. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Bonnac-la-Côte ? OA l'issue du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Bonnac-la-Côte, Marine Le Pen avait pu grimper à la première position avec 28,65% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,29%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 18,01% et Jean Lassalle à 5,8%. Mais en France, Emmanuel Macron concluait ce premier tour avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des dernières heures infléchiront probablement ces équilibres lors des législatives dans la ville ce dimanche. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Bonnac-la-Côte L'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement le taux d'abstention à Bonnac-la-Côte. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 17,84% des votants de la ville. L'abstention était de 14,88% au premier tour. La situation géopolitique actuelle serait par exemple susceptible d'éloigner les citoyens de Bonnac-la-Côte (87270) des isoloirs. 11:30 - À Bonnac-la-Côte, le score de l'abstention aux législatives sera un élément déterminant Au fil des dernières consultations démocratiques, les 1 703 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Lors des précédentes élections législatives, 53,41% des personnes habilitées à voter à Bonnac-la-Côte avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 43,7% au dernier round. Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Bonnac-la-Côte ? Les caractéristiques de ces élections législatives à Bonnac-la-Côte sont simples : la cité ne couvre qu'une seule circonscription où s'opposent 8 candidats. Un niveau en deçà de celui des autres circonscriptions du pays. Les électeurs auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour remplir leur devoir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour améliorer la mobilisation.

Législatives 2022 à Bonnac-la-Côte : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 28,7% des votes au premier tour à Bonnac-la-Côte. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,3% et 18,0% des votes. Et alors retournement de situation : Emmanuel Macron était, en dernier lieu, arrivé en tête du second tour en réunissant 51,3% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 48,7% des suffrages. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. Les habitants de Bonnac-la-Côte (87) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022. Ils seront priés de participer à l'élection des membres de l'hémicycle qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.