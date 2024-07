Résultat des législatives 2024 à Compreignac (87140) – 2e tour [PUBLIE]

La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier avance dans le brouillard dans cet épilogue. Au premier tour, ce sont plus de 28% des suffrages qu'a récoltés l'attelage au niveau national, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a une semaine, à Compreignac, le binôme Front populaire a pour sa part glané 35,51% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 38,18% de la Nupes au premier tour en 2022. On regardera ce soir si la gauche a dépassé ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 60,88% à l'époque.

La part des électeurs du RN sera l'enseignement majeur pour cette élection des députés au niveau local, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été arrachés par le RN sur place entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. Il est donc permis de penser que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

Le résultat en faveur du RN sera en conséquence le grand sujet pour le second tour de cette élection des députés 2024, localement. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le RN a cette fois une possibilité de triompher à la fin de l'élection localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Compreignac, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 22,93% des votants ayant choisi son binôme, contre 38,18% pour Manon Meunier (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (60,88%). Manon Meunier remportait donc ce scrutin sur place.

L'une des clés des législatives 2024 est incontestablement l'ampleur de la participation. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Compreignac était de 24,86%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,72% au premier tour et 52,41% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Compreignac ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,83% des électeurs de la commune, contre un taux d'abstention de 18,78% au premier tour.

17:29 - Élections législatives à Compreignac : impact de la démographie et de l'économie locale

Devant le bureau de vote de Compreignac, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 989 logements pour 1 875 habitants, la densité de la commune est de 38 habitants/km². Avec 110 entreprises, Compreignac offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 23,89% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 39,08% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, 44,39% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 417,15 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. À Compreignac, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, rejoignent ceux de l'Hexagone.