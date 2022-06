Résultat de la législative à Bonson : en direct

12/06/22 11:11

Les électeurs de Bonson ( Loire ) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils seront invités à contribuer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel candidat voteront-ils ? Pendant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 30% des voix au premier tour à Bonson, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de François Hollande et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 29% et 15% des votes. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron était en définitive ressorti en tête du second tour en réunissant 50% des votes face à Marine Le Pen (50%). En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ?