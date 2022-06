Résultat de la législative à Boran-sur-Oise : 2e tour en direct

18:40 - La coalition LFI-PS-EELV s'était placée sur la 3e marche à Boran-sur-Oise dimanche dernier

Le niveau des électeurs de la Nouvelle union populaire écologique et sociale reste une des questions clés de ces élections législatives 2022 au niveau national. Ces électeurs ont représenté 19,76% des suffrages dans la commune le dimanche 12 juin. Ce premier résultat est toutefois à mettre en perspective avec les suffrages insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 17,84%, 4,28%, 0,89% et 1,87% en avril. Ce qui aboutissait à un total espéré de 24,88% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.