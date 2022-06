Résultat de la législative à Bouillante : en direct

12/06/22 11:28

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bouillante sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:28 - Les habitants de Bouillante ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne Les résultats de l'élection législative 2022 à Bouillante seront vraisemblablement donnés peu de temps après la fermeture des 7 bureaux de vote, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Le décompte des voix devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et dénouement devrait être rendu dans les heures qui suivent pour la ville d'abord, puis pour la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 à Bouillante

Les élections législatives 2022 auront lieu à Bouillante comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe

Tête de liste Liste Martin Germain Paran Divers extrême droite Marguerite Civis Divers gauche Jordan Coudret Divers extrême gauche Jean-Yves Ramassamy Divers Marie-Luce Penchard Divers centre Lucile Lutin Union des Démocrates et des Indépendants Cédric Loupadiere Les Républicains Christian Zozio Reconquête ! Alain Avril Ecologistes Yanetti Paisley Divers gauche Christine Houblon Divers centre Elie Califer Divers gauche

Législatives 2022 à Bouillante : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 58% des votes au premier tour à Bouillante, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ex-députée européenne et celui qui fut ministre de Hollande avaient obtenu 16% et 14% des suffrages. Après la défaite de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen était finalement ressortie en tête du second tour avec 57% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 43% des suffrages. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette commune plébiscitera-elle un membre de la gauche rassemblée aux législatives ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales résidant à Bouillante (97125) seront incités à participer aux législatives comme partout en France.