Résultat de la législative à Bourbonne-les-Bains : 2e tour en direct

19/06/22 18:38

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bourbonne-les-Bains sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bourbonne-les-Bains. En direct 18:38 - Qu'attendre des électeurs de gauche dans la commune ? La coalition de gauche partait avec un potentiel théorique de 15,42% à Bourbonne-les-Bains avant le premier tour des élections législatives. Soit le cumul des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon a cumulé 12,83% des votes au 1er tour de la législative il y a une semaine dans les 3 bureaux de vote de Bourbonne-les-Bains. Ce qui avait placé la Nupes hors du podium. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Bourbonne-les-Bains ? Pour le 1er tour, dimanche 12 juin 2022, les citoyens de Bourbonne-les-Bains ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 24,42% des bulletins de vote. En seconde position, la candidature Rassemblement National reçoit 24,27% des voix. Enfin, la candidature Les Républicains recueille 17,77% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - A la publication des résultats des législatives, quel sera la participation à Bourbonne-les-Bains ? Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes élections. En 2017, à l'occasion des législatives, 40,36% des personnes aptes à voter à Bourbonne-les-Bains avaient pris part au scrutin au dernier round, en d’autres termes seulement 632 votants s'étaient déplacés dans les bureaux de vote. Plus de la moitié des votants ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives françaises atteignait 42,64% au deuxième round, c'était bien plus qu'au premier tour. 10:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote de Bourbonne-les-Bains ? Si jamais vous doutez encore des impétrants finalistes de ce 2ème round dans l'unique circonscription de Bourbonne-les-Bains, gardez vos nerfs. Les 3 bureaux de vote seront vérouillés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultats des législatives 2022 à Bourbonne-les-Bains - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bourbonne-les-Bains aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Haute-Marne

Tête de liste Liste Bérangère Abba Ensemble ! (Majorité présidentielle) Christophe Bentz Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Bourbonne-les-Bains - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bourbonne-les-Bains

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Haute-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bourbonne-les-Bains Christophe Bentz (Ballotage) Rassemblement National 27,31% 24,27% Bérangère Abba (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,15% 24,42% Michèle Leclerc Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,20% 12,83% Sophie Delong Les Républicains 13,42% 17,77% Théo Caviezel Divers 10,47% 6,65% Jocelyne Leblanc-Gabriel Divers droite 4,22% 5,56% Bénédicte de Dinechin Reconquête ! 2,78% 3,55% Eloïse Venancio Divers gauche 2,17% 2,01% Georges Rossignol Droite souverainiste 1,33% 2,01% Sylvain Demay Divers extrême gauche 0,96% 0,93% Participation au scrutin Circonscription Bourbonne-les-Bains Taux de participation 50,61% 46,45% Taux d'abstention 49,39% 53,55% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41% 1,95% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65% 1,20% Nombre de votants 35 444 668

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative à Bourbonne-les-Bains. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 1438 électeurs inscrits dans la 1ère circonscription de la Haute-Marne et demeurant à Bourbonne-les-Bains. Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote de Bourbonne-les-Bains. Les électeurs de 252 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Haute-Marne. La participation atteint 46% des électeurs habilités à voter dans la commune au niveau de cette circonscription. Bérangère Abba a ainsi rassemblé 24% des voix au sein de la ville. En deuxième position, Christophe Bentz (Rassemblement National) obtient 24% des suffrages. De son côté, Sophie Delong (Les Républicains) récupère 18% des votes.

Législatives 2022 à Bourbonne-les-Bains : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens votant à Bourbonne-les-Bains seront invités à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 34,4% des voix au premier tour à Bourbonne-les-Bains, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de chez Rothschild et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 26,6% et 9,4% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Bourbonne-les-Bains avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 52,9% des voix, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 47,1% des votes. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'emparer d'un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ?