Résultat des législatives à Bourbonne-les-Bains - Election 2022 (52400) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Résultat des législatives 2022 à Bourbonne-les-Bains

Le résultat des élections législatives 2022 à Bourbonne-les-Bains est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Haute-Marne

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Haute-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bourbonne-les-Bains Christophe Bentz (Ballotage) Rassemblement National 27,31% 24,27% Bérangère Abba (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,15% 24,42% Michèle Leclerc Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,20% 12,83% Sophie Delong Les Républicains 13,42% 17,77% Théo Caviezel Divers 10,47% 6,65% Jocelyne Leblanc-Gabriel Divers droite 4,22% 5,56% Bénédicte de Dinechin Reconquête ! 2,78% 3,55% Eloïse Venancio Divers gauche 2,17% 2,01% Georges Rossignol Droite souverainiste 1,33% 2,01% Sylvain Demay Divers extrême gauche 0,96% 0,93% Participation au scrutin Circonscription Bourbonne-les-Bains Taux de participation 50,61% 46,45% Taux d'abstention 49,39% 53,55% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41% 1,95% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65% 1,20% Nombre de votants 35 444 668

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de l'élection législative à Bourbonne-les-Bains. Les électeurs de Bourbonne-les-Bains votant dans la 1ère circonscription de la Haute-Marne ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 12 juin. Au sein de la commune, Bérangère Abba a ainsi enregistré 24% des suffrages. Elle coiffe au poteau Christophe Bentz (Rassemblement National) et Sophie Delong (Les Républicains) qui ramassent dans l'ordre 24% et 18% des suffrages. Le taux d'abstention s'élève à 54% des électeurs habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription de la Haute-Marne, ce qui représente 770 non-votants. Reste encore à savoir si les électeurs des 252 autres communes rattachées à cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux de Bourbonne-les-Bains.

Législatives 2022 à Bourbonne-les-Bains : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens votant à Bourbonne-les-Bains seront invités à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 34,4% des voix au premier tour à Bourbonne-les-Bains, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de chez Rothschild et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 26,6% et 9,4% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Bourbonne-les-Bains avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 52,9% des voix, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 47,1% des votes. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'emparer d'un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ?