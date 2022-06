Résultat de la législative à Bourg-de-Péage : en direct

12/06/22 17:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bourg-de-Péage sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:11 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Bourg-de-Péage ? Avec 25,85% des suffrages exprimés, au 1er round à Bourg-de-Péage, Marine Le Pen avait glané la meilleure place à l'issue de la dernière élection suprême. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 25,43%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 21,31% et Éric Zemmour à 7,86%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront sans doute transformer cette donne et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il est impossible de faire abstraction des habitudes locales. Pour rappel l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos de cette semaine). Dans cette séquence, le RN est venu coller les 20%. 14:30 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats aux législatives 2022 à Bourg-de-Péage À Bourg-de-Péage, le niveau d'abstention sera incontestablement l'un des critères importants de ces élections législatives 2022. La peur d'une résurgence de l'épidémie de covid pourrait en effet de faire baisser la participation à Bourg-de-Péage (26300). En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 71,26% des électeurs dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 72,54% au premier tour, soit 5 624 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - A la publication des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Bourg-de-Péage ? Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. L'analyse des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 61,89% au premier tour au sein de Bourg-de-Péage. Le taux d'abstention était de 53,42% au round numéro deux. 09:30 - Le bureau de vote ferme à 19 heures à Bourg-de-Péage 9 candidats sont sur la ligne de départ dans la circonscription de Bourg-de-Péage aujourd'hui, pour le premier round des élections législatives 2022. Un nombre de candidatures au niveau du reste du pays (10 candidatures le plus souvent). Et les 7753 votants de la ville auront jusqu'à 19 heures pour aller dans le bureau de vote et choisir une paire de candidats lors de ce 1er tour de piste.

Résultat des élections législatives 2022 à Bourg-de-Péage

Les élections législatives 2022 auront lieu à Bourg-de-Péage comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Drôme

Tête de liste Liste Gérard Julien Droite souverainiste Olivier Gafa Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nadine Nicolas Droite souverainiste Emmanuelle Anthoine Les Républicains Monique Bernard Divers extrême gauche Aydin Tanriverdi Divers gauche Geneviève Verny Reconquête ! Véronique Stin Rassemblement National Pierre Jouvet Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Bourg-de-Péage : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 25,85% des votes au premier tour à Bourg-de-Péage. L'ex-députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,43% et 21,31% des suffrages. Et ensuite retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 54,44% des voix face à Marine Le Pen (45,56%). Les votants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les habitants de Bourg-de-Péage (26300) seront invités à contribuer aux législatives les 12 et 19 juin 2022.