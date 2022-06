Résultat de la législative à Bourgvallées : 2e tour en direct

19/06/22 17:28

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bourgvallées sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bourgvallées. En direct 17:28 - La candidature Les Républicains peut-elle l'emporter à Bourgvallées ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités électorales des territoires. Dimanche 12 juin à l'occasion du 1er round des élections législatives, les habitants de Bourgvallées ont plébiscité la candidature Les Républicains qu'ils ont gratifiée de 45,79% des voix. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 17,49% des suffrages. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 16,14% des votes. 13:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat des législatives 2022 à Bourgvallées ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le taux de participation qui est trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Le week-end dernier, 51,25% des inscrits sur les listes électorales de Bourgvallées avaient participé au vote. Au fil des dernières élections, les 3308 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. A l'occasion du second tour de la présidentielle, 20,7% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,09% au premier tour. 10:30 - Le député de Bourgvallées se dévoilera ce dimanche 19 juin Au cas où vous êtes toujours indécis concernant les impétrants finalistes de ce 2e round dans la seule circonscription de Bourgvallées, pas de stress. Les 6 bureaux de vote fermeront à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultats des législatives 2022 à Bourgvallées - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bourgvallées aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Manche

Tête de liste Liste Guillaume Hédouin Nouvelle union populaire écologique et sociale Philippe Gosselin Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Bourgvallées - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bourgvallées

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Manche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bourgvallées Philippe Gosselin (Ballotage) Les Républicains 39,48% 45,79% Guillaume Hédouin (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,44% 17,49% Laurent Pien Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,46% 16,14% Franck Simon Rassemblement National 16,57% 14,86% Victor Jan de Lagillardaie Reconquête ! 2,00% 1,51% Jacques Poisson Divers droite 1,74% 1,19% Jérôme Louiche Ecologistes 1,27% 1,27% Olivia Lewi Divers extrême gauche 1,06% 0,87% François Pasquier Droite souverainiste 0,99% 0,87% Participation au scrutin Circonscription Bourgvallées Taux de participation 49,44% 51,25% Taux d'abstention 50,56% 48,75% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 1,25% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,08% Nombre de votants 43 271 1 275

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat du premier round de l' élection législative à Bourgvallées. Au sein de la 1ère circonscription de la Manche, les 2488 habitants de Bourgvallées ont penché pour le représentant Les Républicains. Le niveau de la participation parmi les habitants enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de cette circonscription s'élève à 51%, ce qui représente 1 275 votants. Philippe Gosselin a enregistré 46% des suffrages. Il coiffe au poteau Guillaume Hédouin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Laurent Pien (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui captent dans l'ordre 17% et 16% des voix. Ces chiffres ne représentent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription : 123 autres communes contribuent aussi au résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Manche.

Législatives 2022 à Bourgvallées : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Bourgvallées (Manche) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Le président nouvellement réélu sera-t-il à même d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale au regard des voix qu'il a recueillies dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 35% des suffrages au premier tour à Bourgvallées, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 27% et 13% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Bourgvallées avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui confiant 60% des voix, cédant ainsi à Marine Le Pen 40% des suffrages.