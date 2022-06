Résultat des législatives à Bourgvallées - Election 2022 (50750) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Résultat des législatives 2022 à Bourgvallées

Le résultat des élections législatives 2022 à Bourgvallées est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Manche

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Manche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bourgvallées Philippe Gosselin (Ballotage) Les Républicains 39,48% 45,79% Guillaume Hédouin (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,44% 17,49% Laurent Pien Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,46% 16,14% Franck Simon Rassemblement National 16,57% 14,86% Victor Jan de Lagillardaie Reconquête ! 2,00% 1,51% Jacques Poisson Divers droite 1,74% 1,19% Jérôme Louiche Ecologistes 1,27% 1,27% Olivia Lewi Divers extrême gauche 1,06% 0,87% François Pasquier Droite souverainiste 0,99% 0,87% Participation au scrutin Circonscription Bourgvallées Taux de participation 49,44% 51,25% Taux d'abstention 50,56% 48,75% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 1,25% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,08% Nombre de votants 43 271 1 275

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Bourgvallées a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. Au niveau de la 1ère circonscription de la Manche, les habitants de Bourgvallées ont penché pour la candidature Les Républicains. Reste à déterminer si les habitants des 123 autres communes rattachées à cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Bourgvallées. L'abstention parmi les habitants inscrits sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Manche s'établit à 49%, ce qui représente 1 213 non-votants. Philippe Gosselin a réuni 46% des voix à l'échelle de la localité. Guillaume Hédouin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Laurent Pien (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent avec dans l'ordre 17% et 16% des suffrages.

Législatives 2022 à Bourgvallées : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Bourgvallées (Manche) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Le président nouvellement réélu sera-t-il à même d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale au regard des voix qu'il a recueillies dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 35% des suffrages au premier tour à Bourgvallées, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 27% et 13% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Bourgvallées avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui confiant 60% des voix, cédant ainsi à Marine Le Pen 40% des suffrages.