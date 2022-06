Résultat des législatives à Bourron-Marlotte - Election 2022 (77780) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Le résultat de la législative à Bourron-Marlotte est dorénavant publié. Le résultat définitif de l'élection législative au niveau de cette circonscription électorale dépendra du comportement de vote des électeurs des 71 autres communes qui la composent. A l'échelle de la ville, Frédéric Valletoux a accumulé 35% des suffrages. Il précède Marie-Pierre Molina (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Isoline Garreau (Les Républicains) qui reçoivent respectivement 20% et 15% des votes. La participation s'élève à 56% des habitants inscrits dans les registres électoraux dans la commune pour la 2ème circonscription de Seine-et-Marne, ce qui représente 1 300 votants.

Comme partout en France, les 2 844 votants de Bourron-Marlotte ( Seine-et-Marne ) seront invités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant voteront-ils ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 32,4% des voix au premier tour à Bourron-Marlotte. Celui qui fut ministre de Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19,2% et 17,8% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Bourron-Marlotte grâce à 62,7% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 37,3% des suffrages. Le président nouvellement réélu aura-t-il la possibilité d'avoir une majorité des députés de l'Assemblée nationale au regard des voix qu'il a reçues dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ?