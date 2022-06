Résultat de la législative à Bousse : 2e tour en direct

17:29 - Quel résultat pour le second tour des législatives à Bousse ?

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les chiffres à l'échelle du pays ont toutefois tendance à dissimuler des réalités locales délicates, comme par exemple à Bousse. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a raflé 33,49% des voix au soir du premier round de l'élection législative le 12 juin dernier. Les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale captent dans l'ordre 25,7% et 22,8% des votes.