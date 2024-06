Résultat des législatives à Bréhan : l'élection 2024 en direct

12:08 - C'est parti pour les élections législatives à Bréhan

Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 2 321 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion des élections européennes du mois de juin 2024, 54,19% des personnes aptes à voter à Bréhan s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 54,65% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,83% au premier tour. Au second tour, 49,05% des citoyens se sont déplacés. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, presque un record pour des législatives.